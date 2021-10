Governo faz mudanças na gerência do Complexo Regulador da Secretaria de Saúde

- Publicidade-

O governo do Acre publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 18, a troca da gerência geral no Complexo Regulador da Secretaria de Saúde. Gladson Cameli decidiu exonerar Ana Cristina Carvalho, que estava no cargo desde março do ano passado, e nomear Nadine Lourhane de Moraes.

O Complexo Regulador, apesar de ser pouco conhecido da população, é extremamente vital para o bom funcionamento da saúde no estado. É por ele que são feitos o fluxo da assistência na atenção básica, na média e alta complexidade, articulando e integrando dispositivos de Regulação do Acesso como Centrais Ambulatoriais (consultas e exames), Centrais de Internações e cirurgias. Ou seja, o trabalho competente no Complexo pode definir o tempo de espera de um paciente por um procedimento.

No setor de Empreendedorismo e Turismo, mesmo sem secretário, também tem mudança na chefia de departamento. O governo ainda não anunciou quem será o substituto da ex-secretária Eliane Sinhasique, que pediu demissão no início de setembro.