Governo envia para Aleac orçamento de R$ 7,8 bilhões para exercício de 2022

Antes de viajar a Brasília, o governador Gladson Cameli (PP) enviou para a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 (LOA), que trata das receitas e despesas no exercício financeiro de 2022.

Segundo a proposta, a receita para o ano que vem é de R$ 7,8 bilhões e a despesa é de R$ 7,8 bilhões, ou seja, a minuta não apresenta déficit como em anos anteriores.

Desse total de receita, os Poderes terão R$ 732 milhões de previsão orçamentária, sendo que a Assembleia Legislativa ficará com R$ 188,5 milhões, o Tribunal de Contas do Estado com R$ 64,3 milhões, a Defensoria Pública R$ 34,6 milhões, Ministério Público R$ 148 milhões e Tribunal de Justiça R$ 296 milhões.

De acordo com informações, houve um acréscimo de R$ 103 milhões aos poderes para 2022 em relação ao orçamento de 2021.