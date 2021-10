Governo do Acre abre concurso com 322 vagas para o ISE; salário chega a R$ 3,9 mil

- Publicidade-

O governo do Acre lançará nesta segunda-feira, 4, o concurso público para o provimento de 322 vagas efetivas de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).

Serão 279 vagas para nível médio, das quais 15 para Pessoas Com Deficiência (PCD), enquanto para nível superior as vagas serão 43, das quais duas são para PCD.

As inscrições começam hoje e vão até 8 de novembro de 2021, e a prova objetiva está prevista para ocorrer em 5 de dezembro deste ano. A banca realizadora será o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Cargos

Nos cargos de nível médio são 187 vagas são para os cargos de Agente Socioeducativo (Masculino), sendo 10 PCD; 70 vagas para Agente Socioeducativo (feminino, sendo 4 para (PCD); Sete para Técnico Administrativo Operacional – Auxiliar Administrativo; 12 para Técnico Administrativo Operacional – Motorista, das quais 1 vaga para PCD e três vagas para Téc. Adm. e Operacional – Téc. Informática, sem vaga para PCD.

Já para nível superior, os cargos são para Assistente Social, com 21 vagas sendo uma para PCD, e Psicólogo, sendo 22 vagas e 1 para Pessoa com Deficiência.