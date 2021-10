Governo divulga resultado provisório da análise curricular de seleção para professores

- Publicidade-

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) tornaram público nesta quarta-feira (27), a lista dos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária para atender a Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Regular e Ensino Especial.

Os processos estão organizados em fase única, com prova de títulos e experiência profissional de caráter classificatório. O prazo de validade é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Os candidatos poderão obter mais informações pelos telefones (68) 3213-2331/3213-2332.

Para mais informações, clique aqui e veja o edital