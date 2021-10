Governo divulga resultado final do processo seletivo do Detran

- Publicidade-

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), torna público o edital nº 008, publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 8, com as respostas aos recursos ao resultado preliminar, bem como o resultado definitivo das provas objetivas referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Detran.

O edital completo, com as respostas aos recursos interpostos ao resultado preliminar das provas objetivas e com o resultado definitivo dos candidatos aprovados (ampla concorrência) nas provas objetivas, por cargo, vaga, inscrição, nome e nota final, em ordem classificatória decrescente, pode ser acessado também no site www.access.org.br/detran-ac, devendo o candidato acessar a “Área do Candidato”.

O Processo Seletivo para o provimento temporário de profissionais dos níveis médio e superior para suprir as necessidades do Detran, é regido pelo Edital Seplag/Detran nº 01, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 9 de julho de 2021.