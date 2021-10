Gonzaga destaca agenda da Aleac em Cruzeiro do Sul: “O Legislativo precisa estar em todos os lugares”

- Publicidade-

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, destacou durante a sessão de terça-feira (5) a agenda positiva realizada em Cruzeiro do Sul com sessão solene em homenagem aos serviços prestados pela Igreja Católica ao Juruá e também a audiência pública para tratar sobre a estrada que ligará o Acre a Pucallpa, no Peru.

“Na semana passada, durante aniversário da nossa querida cidade de Cruzeiro do Sul, tivemos ali três eventos muito importantes da Aleac. O poder Legislativo fazendo parte da segunda maior cidade do Acre. Ao mesmo tempo ali levando sua contribuição, fazendo o reconhecimento do trabalho realizado pela Igreja Católica. E fazendo debates sobre a agricultura e a rodoviada até Pucallpa”, lembrou o deputado.

O deputado tucano parabenizou o presidente da Aleac, Nicolau Junior, pela iniciativa de levar sessões e audiências para debater assuntos importantes para a cidade de Cruzeiro do Sul. Gonzaga voltou a parabenizar a Igreja Católica pelos serviços prestados ao Juruá.

“Na oportunidade, podemos homenagear a Diocese de Cruzeiro do Sul pelo legado de boas ações que a igreja tem desempenhado ao longo dos anos no Juruá. A Igreja Católica tem feito um excelente trabalho. Os primeiros padres que vieram para a nossa região eram padres franceses e alemães, que deram início a grande história que vai além do campo da fé e evangelização. A sessão solene foi uma homenagem justa e necessária”, disse.