Globo corta estrutura e ‘Domingão com Huck’ reclama da falta de investimentos

A TV Globo vem fazendo cortes consideráveis em sua estrutura de gravação na área de entretenimento. Recentemente ela dispensou as Unidades Portáteis de Gravação dos programas ‘Mais Você’, ‘Encontro com Fátima’, ‘The Voice’, ‘Big Brother Brasil’, “Altas Horas’ e do ‘Caldeirão com Mion’. As UPs são as unidades móveis responsáveis pela gravação de externas do programa, ou seja, reportagens gravadas na rua com o público, e também matérias com pessoas que são personagens e fazem parte das pautas levadas ao ar no programa.

A Globo resolveu agora terceirizar esse serviço. Dessa forma, o ‘caminhão de link’ com câmeras, operadores de áudio, assistentes e outros profissionais que faziam parte desssa estrutura estão sendo dispensados e os serviços realizados por uma produtora. No ‘Mais Você’, por exemplo, um dos quadros que vem sendo produzido na rua é o “Tapa no Visual”. Nesse quadro o programa realiza uma espécie de ‘dia de princesa’ com uma telespectadora. Ela é levada para salões de beleza para dar um ‘tapa no visual’. O quadro já vem sendo gravado com a nova estrutura terceirizada.

De acordo com uma fonte da emissora, ‘o objetivo é fazer o custo operacional das gravações despencar’. Durante uma reunião, executivos da emissora avaliaram que, se o novo modelo ser certo no setor de entretenimento e variedades, ele também poderá ser adotado em breve na área de dramaturgia da emissora, ou seja, na logística de gravações externas das novelas. Domingão com Huck reclama de cortes Ainda de acordo com a reunião realizada entre os executivos, alguns pontos foram determinantes para a tomada de decisão. Entre esses pontos foi conversado que muitos equipamentos quebram durante o dia-a-dia nas gravações, e que esse custo agora ficaria a cargo da produtora. Além de enxugar dessa forma a receita financeira para troca de equipamentos, o novo modelo deixaria também a cargo da produtora custos com combustível, assistentes, cinegrafistas e operadores de áudio. Dessa forma um dos executivos avaliou que a nova logística de gravação externa faria o custo da emissora despencar com a terceirização. Diversos apresentadores e diretores reclamam nos bastidores da decisão. Além da dispensa de diversos funcionários que estavam há anos na casa, eles reclamam que a qualidade das gravações vai cair, uma vez que profissionais que não trabalham na casa e não possuem as experiências de gravação de acordo com o formato específico de cada programa passarão a realizar essas tarefas no lugar dos antigos profissionais que já dominavam os formatos pretendidos durante essas logísticas externas de gravação. O editor de um dos programas citados também confirmou o caso à coluna e explicou que o trabalho agora pela edição do material gravado nas externas ‘terá que fazer milagre’ para alcançar o resultado obtido com os antigos funcionários da casa, que já compreendiam todo formato que cada programa buscava. Entretanto, apenas um programa continuará com a UP Globo, ou seja, com a Unidade Portátil da casa. Trata-se do ‘Domingão com Huck’. O dominical de Luciano Huck teria ‘batido o pé’ para não perder sua UP, e por isso teria levado reclamações à cúpula da Globo sobre o corte de investimentos. Uma fonte do próprio ‘Domingão com Huck’ também confirmou os detalhes à coluna e complementou que a direção do programa justificou à cúpula da Globo que a terceirização da unidade portátil de gravações externas do programa representaria perda na qualidade do serviço e, com isso, provavelmente a culpa iria recair em cima do nome do apresentador Luciano Huck, que gosta muito de trabalhar com externas durante quadros exibidos no programa. Ainda segundo informações obtidas com exclusividade pela coluna, a equipe do Domingão com Huck aproveitou para reclamar sobre o baixo investimento geral que tem sido direcionado ao dominical de Huck. A reciclagem de antigos quadros do ‘Domingão do Faustão’ e também de quadros do próprio ‘Caldeirão com Huck’ teriam feito parte da lista de reclamações. A equipe do ‘Domingão com Huck’ pontuou à cúpula que os baixos investimentos não permitem muitas novidades e por isso as pessoas estão com baixa curiosidade acerca do novo programa. O próprio cenário do programa foi motivo de reclamação que, segundo pessoas que fazem parte do programa, não trouxe nenhuma novidade. Depois das reclamações a Globo teria informado aos responsáveis pelo ‘Domingão com Huck que a UP do programa seria mantida, e que irá agora pensar também sobre a viabilidade de aportar mais investimentos para o programa.