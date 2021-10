- Publicidade-

Na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 19, o governador Gladson Cameli resolveu fazer mudanças na direção do Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (PROCON).

Rodrigo Fernando Rodrigues não é mais diretor do órgão. Em seu lugar, o governador nomeou Adriane Ferreira Ximenes Rodrigues.