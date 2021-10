Gladson garante convocação de aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil e do Idaf

- Publicidade-

O governador Gladson Cameli (Progressistas) garantiu em entrevista na Rede Amazônica em Brasília, nesta quinta-feira, 7, a convocação dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil e também do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Cameli, apesar de não revelar a quantidade de aprovados a serem chamados, destacou que a convocação deverá ocorrer nos próximos dias. “Convocamos o cadastro de reserva da Polícia Militar para ampliar esse quadro e também vamos convocar a Polícia Civil e Idaf. E concurso público também terá no Acre, porque estamos com déficit de servidores”, declarou.

Entretanto, o chefe do executivo acreano destacou que as novas contratações não podem prejudicar a folha de pagamento do Estado. “Estamos fazendo tudo com muita cautela para não pôr em risco o pagamento dos servidores do estado”.

Vale lembrar que os aprovados no cadastro de reserva dos concursos para a Polícia Civil de 2017 também aguarda a convocação, já os mais de 700 aprovados no concurso do Idaf, feito em março de 2020.