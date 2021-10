- Publicidade-

Em Sena Madureira, o governador Gladson Cameli (PP) provocou o prefeito Mazinho Serafim (MDB) em relação à decisão das eleições de 2022.

O chefe do executivo, disse que caso Mazinho decida apoiar a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, ele sairá derrotado. “Se o senhor vai apoiar A ou B, só sei dizer que se você não me apoiar vai pega balsa”.