Gladson Cameli entrega em novembro, obra do hospital de Mâncio Lima que foi abandonada pelo PT

- Publicidade-

A segunda etapa da obra de reforma e ampliação do Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, foi entregue esta semana e a conclusão de todo o trabalho está previsto já para o mês de novembro. A obra no hospital conta com o investimento de mais R$ 1,5 milhão do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), sendo executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

“Vamos iniciar a terceira etapa da obra que vai contemplar a fachada e a cobertura da recepção, também a cobertura e entrada da emergência que irá receber a ambulância e a construção do laboratório. Em seguida será repassado para a Sesacre para que possa realizar as instalações dos equipamentos”, destacou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O hospital atende diariamente entre 70 a 80 pacientes da região, além de moradores da zona rural e o município de Rodrigues Alves. Com a ampliação dos blocos, foram retomados os serviço de raio-x. O hospital foi referência no combate e enfrentamento da Covid-19. Após a conclusão da reforma, também serão retomados os atendimentos e internações de pacientes na unidade.