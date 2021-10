Gladson anuncia que irá aumentar salário de servidores públicos do Estado

- Publicidade-

Durante cumprimento de agenda na região do Vale do Juruá, o governador Gladson Cameli anunciou em Cruzeiro do Sul nesta segunda feira, 25, que irá conceder aumento salarial para os servidores públicos estaduais. Entretanto, ainda não revelou data, nem percentual que deve ser reajustado no Acre.

“Não me pergunte quando, mas eu vou reajustar sim os salários dos servidores, que merecem muito. Vou fazer uma surpresa para os servidores estaduais. Será para todos”, declarou, confirmando o pagamento dos salários referente ao mês de outubro dos servidores inativos para esta terça-feira, 26, e do restante dos funcionários estaduais no dia 28, Dia do Funcionalismo Público.

Recentemente, também em Cruzeiro do Sul, Cameli anunciou a realização de um concurso para várias áreas do serviço público.