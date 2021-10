Gladson anuncia instalação de novo tomógrafo no Hospital do Juruá

- Publicidade-

O novo tomógrafo do Hospital do Juruá começou a ser instalado esta semana em Cruzeiro do Sul e a expectativa é que em breve esteja em pleno funcionamento.

Uma sala adaptada foi construída, para receber esse tipo de aparelho.

Em suas redes sociais, o governador Gladson Cameli comemorou a montagem do equipamento fundamental para a região.

“Cumprindo nosso dever em levar saúde de qualidade aos acreanos, começamos hoje a instalação do novo tomógrafo do Hospital Regional do Juruá.

O novo tomógrafo vai atender pacientes de todos os municípios do Vale do Juruá, além dos vizinhos amazonenses que procuram atendimento em Cruzeiro do Sul.

A empresa contratada para instalação do tomógrafo segue as especificações do fabricante para garantir a segurança dos profissionais e pacientes. Após a conclusão de todas as etapas da instalação, a população terá disponível mais esse serviço.

Gratidão a nossa deputada federal Jéssica Sales que destinou o recurso para a aquisição desse importante equipamento”, destacou Cameli.