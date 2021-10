Gladson afirma que vai soltar fogos em obras iniciada na gestão do PT

- Publicidade-

O governador Gladson Cameli (PP) voltou a causar polêmicas na agenda na cidade de Cruzeiro do Sul, ao dizer que vai soltar fogos durante a inauguração da obra de reforma e ampliação do Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima.

Segundo informações, a obra foi escrita na gestão do ex-governador Tião Viana. “Ali parece que tem uma cabeça de burro enterrado. Mas terminamos mais uma fase e agora estamos na fase dos retoques. Eu vou entregar o hospital funcionando e vou soltar fogos. Essa obra, que perpassa governos, não vai perpassar o meu “, disse.

O governo destacou que a previsão de inauguração é para este mês de novembro. De acordo com o gestor, uma obra do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) em Rio Branco, será entregue no final deste ano e no próximo ano será a vez do Hospital de Sena Madureira.