GEFRON apreende mais de 7 kg de cocaína escondidos em tanque de motocicleta

Uma ação de policiais do GEFRON, com o apoio da Polícia Civil e da Companhia Choque, resultou na apreensão de mais de sete quilos de cocaína. A operação das forças de segurança acontece na manhã desta quarta-feira, 6, na zona rural do município de Epitaciolândia, região de Fronteira.

O traficante que conduzia uma motociclista consegui fugir, mas em compartimento falso do tanque os policiais, com o apoio do Corpo de Bombeiros, encontraram sete quilos de cocaína pura. A droga, de acordo com o levantamento policial, teria como destino Rio Branco.

O delegado Rêmullo Diniz, coordenador do GEFRON, destacou a ação policial. “Foi um trabalho de investigação das forças policiais aqui na região de fronteira e conseguimos apreender mais uma grande quantidade de droga”, disse Diniz.

O foco da investigação agora é localizar o condutor da motocicleta