‘Garota Abacaxi’, concurso mais esperado de Tarauacá tem data marcada; conheça as candidatas

O concurso mais aguardado da terra do “Abacaxi”, já tem data para acontecer. A prefeitura de Tarauacá divulgou nesta quarta-feira (6), a lista das candidatas que estarão concorrendo ao titulo “Terra da Mulher Bonita e do Abacaxi Grande”.

A Feira do Abacaxi e Agricultura Familiar irá acontecer na Praça Municipal e promete abalar as estruturas da cidade, o evento começa nesta sexta-feira (8) e termina no domingo (10).

O evento irá promover a exposição do abacaxi grande e escolherá a mais bela garota abacaxi e garoto 2021.

Veja as candidatas:



Sandra Maria Mendes da Silva



Huana Farias Freitas



Mailly Lawrence



Altemira Dantas de Melo



Nonata Martins