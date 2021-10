Gabriella Torres, motorista desabilitada envolvida em acidente que vitimou Odontóloga pagou fiança e foi liberada pela Justiça

- Publicidade-

A jovem de 19 anos, que aparace nas redes sociais como Gabriella Torres, e não Gabrielly Lima Mourão, como foi divulgado anteriormente, é quem estava conduzindo o veiculo modelo Sandero, cor verde, placa NAB-4897, que na noite da última quarta-feira, 29, capotou na Estrada da Floresta, após perder o controle do veículo, supostamente em alta velocidade, batendo na contramão da motocicleta de Maria Josilayne, que morreu na hora.

Na ocasião, Gabriela foi retirada do veículo pelos paramédicos e encaminhada ao Pronto Socorro.

Segundo informações de fontes do Pronto Socorro, ela ficou sob custódia da Polícia Civil dura noite e, ao ser liberada na manhã da quinta-feira, 30, foi encaminhada para Audiência de Custódia.

De acordo com informações da Polícia Civil, Gabriella foi flagranteada pelo Delegado Plantonista da Defla, Adriano Moraes, por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), na direção de veículo automotor, com agravante de não ter habilitação.

Fontes confirmaram ainda que Gabriella, após a Audiência de Custódia, pagou fiança e foi liberada. Ela deverá responder pelo crime em liberdade.

Um vídeo gravado por nossa equipe de reportagem, no momento em que a moça foi retirada do carro, mostra seus pais, Márcia e Jobson, bem próximos ao veículo.

Vídeo exclusivo:

Jovem pega carro sem autorização dos pais que estavam na Igreja

De acordo com amigos, Gabriela teria pego o carro da família sem a permissão do pai, que no momento estaria na igreja. E após saber do ocorrido, foi com a esposa para o local do acidente, como mostra com exclusividade o vídeo da reportagem do Ecos da Notícia.

A liberação da moça, causou muita revolta nas redes sociais, onde as pessoas pedem Justiça.

Familiares e amigos da vítima fatal, Maria Josilayne Ferreira, 24, anos, também se manifestaram arrasados com a decisão da justiça.

A jovem Maria Josilayne era casada e recém formada em odontologia. Ela foi sepultada em clima de muita comoção na tarde desta quinta-feira, 30, no cemitério São João Batista.