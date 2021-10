Futuro debaixo d’água: como será a elevação do nível do mar no mundo todo

Cientistas do clima relataram em agosto que o mundo já está cerca de 1,2 ºC mais quente do que os níveis pré-industriais. As temperaturas devem ficar abaixo de 1,5 ºC, eles dizem — um limite crítico para evitar os impactos mais severos da crise climática.

Mas mesmo no cenário mais otimista, em que as emissões globais de gases de efeito estufa começam a diminuir hoje e são reduzidas a zero líquido até 2050, a temperatura global ainda atingirá o pico acima do limite de 1,5 ºC antes de cair.

Em cenários menos otimistas, nos quais as emissões continuam a subir além de 2050, o planeta pode aumentar 3 ºC já em 2060 ou 2070, e os oceanos continuarão a aumentar por décadas antes de atingirem seus níveis máximos.

“As escolhas de hoje definirão nosso caminho”, disse Benjamin Strauss, cientista-chefe da Climate Central e principal autor do relatório.

Os pesquisadores do Climate Central usaram dados de elevação global e população para analisar partes do mundo que serão mais vulneráveis ​​ao aumento do nível do mar, que tendem a se concentrar na região da Ásia-Pacífico.

Pequenos países insulares correm risco de “perda quase total” de terras, afirma o relatório, e oito das 10 principais áreas expostas ao aumento do nível do mar estão na Ásia, com cerca de 600 milhões de pessoas expostas à inundação em um cenário de aquecimento de 3 ºC.

Segundo a análise da Climate Central, China, Índia, Vietnã e Indonésia estão entre os cinco países mais vulneráveis ​​ao aumento do nível do mar a longo prazo. Os pesquisadores observam que esses também são os países que adicionaram capacidade adicional de queima de carvão nos últimos anos.

Em setembro, um estudo publicado na revista Nature descobriu que quase 60% do petróleo e gás natural remanescentes no planeta e 90% de suas reservas de carvão devem permanecer no solo até 2050 para ter uma chance maior de limitar o aquecimento global a 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais.

A maioria das regiões ao redor do mundo, disse, deve atingir o pico de produção de combustível fóssil agora ou na próxima década para evitar o limiar climático crítico.

Na Assembleia Geral da ONU em setembro, a China fez uma importante promessa climática como um dos maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa: o país não construirá mais nenhum novo projeto de energia a carvão no exterior, marcando uma mudança na política em torno de seu extenso cinturão e de sua infraestrutura rodoviária, que já havia começado a diminuir suas iniciativas de carvão.

Se o planeta atingir 3 ºC, a Climate Central relata que cerca de 43 milhões de pessoas na China viverão em terras projetadas para estar abaixo do nível da maré alta em 2100, com 200 milhões de pessoas vivendo em áreas com risco de aumento do nível do mar a longo prazo.

A cada fração de grau de aquecimento, as consequências das mudanças climáticas pioram. Mesmo limitando o aquecimento a 1,5 ºC, os cientistas dizem que os tipos de clima extremo que o mundo experimentou neste verão se tornarão mais severos e frequentes.

Além de 1,5 ºC, o sistema climático pode começar a parecer irreconhecível.

De acordo com o relatório do Climate Central, cerca de 385 milhões de pessoas vivem atualmente em terras que serão inundadas pela maré alta, mesmo se as emissões de gases de efeito estufa forem reduzidas.

Se o aquecimento for limitado a 1,5 ºC, a elevação do nível do mar afetaria terras habitadas por 510 milhões de pessoas hoje.

Se o planeta atingir 3 ºC, a linha da maré alta pode invadir a terra onde vivem mais de 800 milhões de pessoas, concluiu o estudo.

Os autores observam no relatório que uma advertência importante em sua avaliação é a falta de dados globais sobre as defesas costeiras existentes, como diques e paredões, para projetar totalmente a exposição à elevação do mar.

No entanto, eles reconhecem que, devido aos impactos vistos hoje com as recentes inundações e tempestades, as cidades provavelmente renovarão a infraestrutura para evitar o agravamento dos impactos.

“Níveis mais altos de aquecimento exigirão defesas sem precedentes globalmente ou abandono em muitas das principais cidades costeiras do mundo”, escreveram os autores, “enquanto a contagem poderia ser limitada a um punhado relativo por meio de forte conformidade com o Acordo de Paris, especialmente limitando o aquecimento a 1,5 ºC. ”

Mas a infraestrutura costeira custa dinheiro. Nações ricas como os Estados Unidos e o Reino Unido poderiam pagar essas medidas, mas países de baixa renda poderiam ser deixados para trás.

E enquanto muitas pequenas nações insulares estão rodeadas por manguezais e recifes de coral que poderiam proteger suas terras da elevação do mar, o aquecimento das temperaturas está causando a acidificação dos oceanos e outras formas de destruição ambiental que ameaçam tais medidas de defesa.

Durante as duas primeiras semanas de novembro, os líderes mundiais se reunirão em negociações climáticas mediadas pela ONU em Glasgow, Escócia.

Eles discutirão a limitação das emissões de gases de efeito estufa, bem como a quantidade de financiamento que as nações desenvolvidas se comprometerão a ajudar o Sul Global a se afastar dos combustíveis fósseis e se adaptar aos impactos da crise climática.

A menos que ações ousadas e rápidas sejam tomadas, os eventos climáticos extremos e o aumento do nível do mar alimentado pelas mudanças climáticas preencherão cada vez mais o futuro da Terra. Os cientistas dizem que o planeta está ficando sem tempo para evitar esses cenários de pior caso.

“Os líderes mundiais têm uma oportunidade fugaz de ajudar ou trair o futuro da humanidade com suas ações hoje em relação às mudanças climáticas”, disse Strauss. “Esta pesquisa e as imagens criadas a partir dela ilustram as enormes apostas por trás das negociações sobre o clima em Glasgow.”