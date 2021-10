Fundhacre realiza atividade em alusão

- Publicidade-

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), por meio do Serviço de Assistência Especializada (SAE), realizou nesta quinta-feira, 14, uma tarde de muita diversão para as crianças que fazem tratamento na unidade hospitalar.

O presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, defende a atuação de políticas públicas que possam cada vez mais beneficiar a saúde das crianças.

“Atendimento humanizado e de qualidade para nossa população e nossas crianças, tem sido prioridade em nossa gestão, além de ser um pedido do nosso governador Gladson Cameli, em proporcionar uma saúde que atenda a todos”.

A gerente-geral do SAE, Edna Gonsalves, agradeceu o apoio de todos os envolvidos para a realização do evento. “O sentimento é de muita gratidão, por hoje promovermos esse momento tão especial para nossas crianças, agradeço ao governo do Estado, ao gabinete da nossa primeira-dama, a Sesacre e aos meus colegas do SAE que foram incansáveis”, frisou.

O evento contou com a participação do trenzinho da alegria que levou as crianças juntamente com os responsáveis para passear, além de muitas brincadeiras, doces, carrinho de pipoca e entrega de kits de higiene bucal.

A mãe, Márcia Souza que esteve presente no evento, juntamente com sua filha Emanuely Souza de sete anos de idade, destacou sobre o aprendizado que teve com os ensinamentos voltados para a saúde bucal.

“Gostei bastante desse momento de alegria, que foi realizado para todas as crianças, principalmente nos ensinamentos quanto a saúde bucal, foi uma tarde muito agradável, fica aqui minha gratidão à todos.”, disse a Márcia.

SERVIÇO

O Serviço de Assistência Especializada conta com uma educadora, assistência social, psicólogo, nutricionista, odontólogo, enfermeiras, técnicos, e administrativos.

“Ainda por conta da pandemia, não normalizamos os atendimentos, dessa forma atendemos em torno de mil e cem pacientes mensalmente”, destaca Edna.

Os atendimentos funcionam das 7h às 19h de segunda a segunda, e conta com plantonista aos finais de semana e feriado.