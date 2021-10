Frio polar chega ao Acre com ventania e chuva forte no domingo, diz Friale

- Publicidade-

Uma nova onda de frio polar chegará ao Acre no domingo (24) acompanhada de ventos de até 60km/h e muita chuva. O anúncio foi feito pelo pesquisador Davi Friale por meio do site O Tempo Aqui.

Na segunda (25), as temperaturas máximas deverão ficar abaixo dos 24°C na maioria dos municípios. As temperaturas mínimas por sua vez devem oscilar entre 17 e 19°C em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e demais cidades do leste e sul acreano.

A leve “friagem” deve durar pelo menos dois dias. Entre domingo e segunda as chuvas serão intensas e em muitos pontos poderão superar 100mm.