Friale prevê temporal nesta terça e “friozinho polar” para esta quarta-feira no Acre

Nesta terça-feira (19), mais uma onda polar chegará ao Acre e o seu choque com intensos pulsos úmidos vindos do oceano Atlântico provocará temporais, com chuvas intensas, raios e ventanias no sul do Acre, onde estão, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasileia, Acrelândia e Sena Madureira, alerta o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Em Rio Branco, em Brasileia e nas cidades próximas, esta terça-feira será com tempo extremamente instável e chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia.

O friozinho polar fará com que a temperatura máxima, durante o dia, fique abaixo de 25ºC, e a mínima, ao amanhecer de quarta-feira, entre 18 e 20ºC, nesta parte do Acre.

“Voltamos a alertar para a alta probabilidade de sérios transtornos à população, nesta terça-feira, como inundação de ruas, queda de galhos e árvores, deslizamentos de terra e eventuais danos às edificações, além do perigo potencial dos raios. Portanto, a população deve ficar atenta e, assim, evitar maiores prejuízos ou transtornos.”