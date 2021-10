Friale prevê chegada de nova frente fria ao Acre com mínimas entre 18 e 20°C

- Publicidade-

O pesquisador Davi Friale disse nesta segunda-feira (18), em um boletim publicado em seu site O Tempo Aqui, que uma nova onda de frio polar deve chegar ao Acre.

A previsão é de que a temperatura comece a despencar nesta terça-feira (19).

“Intensos pulsos úmidos vindos do oceano Atlântico provocará temporais, com chuvas intensas, raios e ventanias, logo nas primeiras horas do dia, no leste e no sul do Acre, onde estão, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasileia, Acrelândia e Sena Madureira”, destaca o mago.

Durante o dia, a temperatura máxima pode ficar abaixo de 25°, e a mínima entre 18 e 20° ao amanhecer de quarta-feira.

Friale alerta também para alguns possíveis transtornos à população.

“Voltamos a alertar para a alta probabilidade de sérios transtornos à população, nesta terça-feira, como inundação de ruas, queda de galhos e árvores, deslizamentos de terra e eventuais danos às edificações, além do perigo potencial dos raios”, finalizou.