Foto de Eduardo Bolsonaro como ‘sheik’ em Dubai causa onda de críticas; deputado defende gastos

Parlamentares da oposição questionaram os gastos do filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na comitiva brasileira que foi ao país em missão oficial para participar da Expo 2020.

O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) disse que solicitou ao Tribunal de Contas da União (TCU) que apure os recursos usados na viagem. “Pedimos ao TCU que investigue mais esse absurdo milionário em Dubai, que bancaria 100 bolsas de mestrado. A Ciência do nosso país está agonizando”, disse.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também criticou a atitude de Eduardo. “Gasolina a mais de R$ 7,00, gás a mais de R$ 100, povo comendo osso, pé e pescoço de galinha e representante do Brasil brincando de ser Sheik em Dubai com dinheiro público. Essa é a nova política?”, questionou.

Na página do partido em uma rede social, o PSOL escreveu: “Macabro é a família Bolsonaro esbanjando em Dubai às custas do povo que está na fila pra comprar ossos e não morrer de fome. Isso é macabro”.

Durante a CPI nesta segunda, o senador Omar Aziz (PSD-AM) comentou a foto de Eduardo Bolsonaro. “Duduzinho Bolsonaro está em Dubai tirando foto com o dinheiro do povo brasileiro lá, não é? E acha que é melhor, mais honesto do que os outros brasileiros. Acha que é mais patriota. Está lá tirando foto. Eu vi uma foto dele aqui, ele de sheik, não é? É o verdadeiro sheik Dudu Bolsonaro”, disse.