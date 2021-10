Forte vendaval derruba torre da Rádio Aldeia em Sena Madureira

- Publicidade-

Um forte vendaval na tarde desta terça-feira, 12, derrubou a torre de transmissão da Rádio Aldeia do município de Sena Madureira. A estação de rádio fica no Conjunto Canisio Brasil, na Avenida Brasil.



A força do vento foi tanta que os cabos de aço que sustentavam a torre romperam. Segundo informações, a emissora está fora do ar. A rádio estatal Aldeia FM fica no mesmo prédio da Rádio Difusora de Sena Madureira. O vendaval atingiu principalmente a parte alta da cidade.