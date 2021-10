Forte chuva causa pontos de alagamento em Rio Branco

- Publicidade-

Rio Branco registrou pontos de alagamento durante a chuva deste sábado.



Motoristas se arriscam para atravessar em avenida

Depois de dias de muito calor, uma forte chuva caiu na tarde deste sábado (16) no Acre. Rio Branco registrou pontos de alagamentos. Um deles na avenida Getúlio Vargas e na entrada do bairro Tropical, pontos recorrentes de alagamento. Muitos motoristas arriscaram passar pelas vias.



Avenida Getúlio Vargas durante a chuva deste sábado.

A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que foram poucas ocorrências. Até às 15h30, os bombeiros receberam um chamado para queda de árvore em via pública, no bairro Vila Acre, ramal Itucumã e uma uma inundação em residência, no bairro Sobral.



Parte da avenida Getúlio Vargas fica totalmente inundada quando chove.

O dia começou ensolarado, mas a chegada de uma frente fria aumentou a instabilidade em todo o estado, conforme previsão do Sistema de Proteção da Amazônia.



Mais um ponto de alagamento em Rio Branco próximo à avenida Antônio da Rocha Viana.

As chuvas ainda estão abaixo do esperado para o mês de outubro. Neste sábado, o nível do Rio Acre se mantém crítico em Rio Branco. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, o manancial marcou 1,61 metro neste sábado (16), sendo que o esperado para o período é de 2 a 3 metros.