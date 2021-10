FORA DE CIRCULAÇÃO: Apreendido com documento atrasado, carro da Sesacre está há um ano no pátio do Detran

- Publicidade-

A equipe do Ecos da Notícia recebeu uma denúncia de que um veículo da Secretaria Estado de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) está detido no pátio do Detran enquanto o setor de transporte está um caos e as unidades de saúde precisando de carros.

Após averiguações, contatamos que o veículo circulava com documentação atrasada e se envolveu em uma batida.

Um funcionário, que não terá a identidade revelada, fala que os responsáveis pelo setor de transporte não se importam e que a unidades de saúde estão necessitando de transportes e este está em perfeito estado.

“O carro estava em bom funcionamento e, agora, está se acabando no pátio pegando sol e chuva, há quase um ano. Não se interessam em ir lá pegá-lo e quem perde é a população”.

A Sesacre emitiu uma nota esclarecendo o assunto, confira:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Divisão de Transportes, sobre a denúncia de veículo no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), esclarece que o mesmo está no referido local em razão de questões judiciais, aguardando os devidos trâmites.

Sobre o serviço prestado às unidades de pronto atendimento (UPAs), esclarece que o mesmo está ocorrendo de forma rotineira, tendo um veículo disponível para cada unidade nos dias da semana, e, veículos de sobreaviso nos finais de semana.

Weverton da Silveira Souza

Gerente da Divisão de Transportes