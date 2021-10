Fim da linha! Raissa Barbosa fica noiva de ator pornô gay, que encerra carreira

- Publicidade-

Raissa Barbosa está noiva!! A influenciadora digital e ex-“A Fazenda” trocou alianças com Wellington em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta sexta-feira (1º). O rapaz trabalhava como ator pornô no mercado gay.

“Só tenho a agradecer a Deus, à Raissa e às pessoas aqui presentes por esse momento incrível que estou vivendo. Obrigado meu Deus e a todos aqui. Te amo, meu amor”, declarou o rapaz no momento que trocou alianças com a modelo em um restaurante chique da cidade.

Wellington é conhecido no ramo do pornô gay como Victor Ferraz. Com alguns anos de experiência e diversas cenas gravadas para várias plataformas e com vários atores, ele se destacou por seu pênis avantajado de 23 cm.

Mas a carreira de sucesso chegou ao fim. “Não irei continuar. Sou grato a toda indústria pornô que abriu as portas pra mim, nacional e internacional. Meu respeito e meu carinho pelo público que sempre me admirou e apoiou vai ser o mesmo”, concluiu Wellington ao site “Pheeno”

Além da carreira gravando cenas para outras empresas, outros modelos em vídeos no onlyfans, ele também pretende fechar a produtora que abriu para investir no ramo.