Filhote de jacaré é motivo de briga em praia do Rio de Janeiro

Banhista chegou a ameaçar o outro enquanto segurava o jacaré

Um filhote de jacaré foi alvo de briga entre dois homens na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . As imagens foram registradas no último dia 20 por frequentadores do local.

Na gravação, é possível ver os dois homens brigando pelo animal, que chegou a ser usado para ‘ameaçar’ um deles. Em seguida, o animal é jogado na areia. O terceiro indivíduo que aparece nas imagens é um salva-vidas do Corpo de Bombeiros que tentou apartar a confusão, mas também acabou sendo ameaçado pelo homem que segurava o jacaré. A identidade dos envolvidos não foi revelada.

De acordo com testemunhas, o homem de camiseta azul e boné teria encontrado o animal na areia e o capturado para devolvê-lo ao parque natural, que fica próximo ao local onde se deu a discussão. “O rapaz, ao invés de ajudar, confundiu tudo. Ele achou que o ‘velho’ (sic) ia levar para casa. Quando chove, o canal enche e os jacarés descem para praia”, disse uma internauta nas redes sociais.