Filhote de Curicaca é resgatado após o ninho cair na quadra 210 da Asa Norte

Um filhote de Curicaca foi resgatado por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) por volta das 9h deste domingo (10/10), na quadra 210 da Asa Norte. O animal estava próximo ao próximo ao Bloco F.

O ninho de Curicacas caiu e foi encontrado por um morador do bloco com dois filhotes. Segundo os policiais, um deles morreu, provavelmente devido a queda. Após o resgate, a ave sobrevivente foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) onde recebeu cuidados veterinários.

Outro resgate

Na manhã deste domingo (10/10), uma outra ave foi resgatada pelo Batalhão Ambiental. Desta vez, um pica-pau que estava dentro de um apartamento na Quadra 1113, no Cruzeiro Novo. Segundo com a pessoa que pediu atendimento do BPMA, a ave bateu no vidro e entrou no imóvel, ficando atordoada e não conseguindo sair do local.

A equipe resgatou o animal e também o encaminhou para o Cetas, onde foi avaliado e posteriormente liberado no habitat natural.