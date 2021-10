Filho é preso acusado de gastar aposentadoria da mãe e deixá-la passar fome

- Publicidade-

Um homem, de 45 anos, foi preso em Goiânia (GO), na sexta-feira (29), acusado de abandono, maus-tratos e exploração financeira da mãe, de 91 anos. De acordo com as investigações da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai), a mulher estava vivendo em condições precárias, ambiente insalubre, não tinha alimentos e medicamentos necessários, dependendo da doação de alimentos por vizinhos.

Ainda conforme a polícia, o filho da idosa recebia o benefício previdenciário dela e o dinheiro do aluguel de um barracão nos fundos do imóvel. No entanto, ele usava os valores para benefício próprio, deixando de prover as necessidades básicas da idosa.

Segundo a polícia, o filho a submetia a condições desumanas e degradantes, privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis. Após aprisão do homem, a idosa foi encaminhada para um abrigo temporário.