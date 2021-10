Filho do traficante Marrosa fugiu do presídio pela porta da frente

- Publicidade-

Maykel Willian Mendes da Silva, de 33 anos, filho do Marrosa, fugiu do presídio no último sábado, 23. De acordo com fontes do AcreNews, Marrosinha, como é mais conhecido, deixou a unidade UP-4, pela porta da frente. As circunstâncias da fuga do detento estão sendo apuradas pelo Instituição de Administração Penitenciária do Acre.

Na noite de terça-feira, 26, Marrosinha acabou baleado após trocar tiros com a Polícia Militar no bairro Taquari. O foragido foi atingido com um tiro nas nádegas. Na mesma ação, Tony da Costa Matos, de 33 anos, foi preso. Com a dupla a PM apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros.

José Afonso Cândido da Silva, o Marrosa, era um dos traficantes mais conhecidos do Estado do Acre. Ele foi morto durante uma operação da Polícia Civil na década de 80.