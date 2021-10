Filho de Marrosa tem prisão preventiva decretada em audiência de custódia

- Publicidade-

O foragido da justiça Maykel Willian Mendes da Silva, um dos filhos de Marrosa, teve a prisão preventiva decretada. A decisão foi da juíza plantonista durante audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira, 27, no Fórum Criminal.

Marrosinha, como é mais conhecido, foi preso na noite de terça-feira, 26, após trocar tiros com policiais militares e ser baleado. Além dele, Tony Matos, de 33 anos, também teve a prisão preventiva decretada. A dupla foi indiciada por tentativa de homicídio e assalto.

Maykel Willian, que responde processo por roubo e por integrar organização criminosa, escapou do presídio no último sábado, 23. De acordo com informações, ele saiu da cadeia pela porta da frente. As circunstâncias estão sendo apuradas.