Filha mata pai com golpe na cabeça para defender mãe e irmã 

Homem tentou agredir a mulher e as duas filhas durante discussão em casa.

Um homem de 64 anos foi morto pela própria filha após tentar agredir a esposa e sua outra filha na última terça-feira (12), em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo .

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa de Moacir havia acabado de sair do banho quando foi insultada pelo marido. Em seguida, o casal começou a discutir e o homem teria partido para cima da mulher, por volta das 19h40.

As filhas do casal, de 23 e 19 anos, estavam em casa durante a discussão, e tentaram apartar a briga, mas não conseguiram. Assim, a mais velha teria pegado um pedaço de madeira e golpeado o pai.

De acordo com os relatos, a família desceu as escadas da casa e continuou a discussão no piso térreo e, nesse momento, Moacir teria pegado o pedaço de madeira das mãos da filha e ido para cima dela. A mais nova, então, decidiu intervir e também entrou em luta corporal com o homem. Para defender a irmã que estava sendo agredida, a filha de 23 anos golpeou o pai novamente na cabeça.

Moacir teria caído no chão sangrando e com dificuldade para respirar, fazendo com que elas acionassem a Polícia Militar e o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência). A morte do homem foi constatada no local. O caso foi registrado pelo 63° DP como lesão corporal, violência doméstica, legítima defesa, ameaça e homicídio simples.