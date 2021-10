Filha encontra pais mortos em casa após receber mensagem do ex-namorado

- Publicidade-

Um casal, de 53 e 56 anos, foi encontrado morto no início da manhã desta quinta-feira (28), na cidade de Curitiba, no Paraná. A filha é quem descobriu a morte dos pais após receber uma mensagem no seu celular com conteúdo intrigante.

Segundo as informações, as vítimas estavam com ferimentos causados por uma faca.

Conforme o site Ric Mais, o tenente Narciso explicou que a filha é quem acionou a Polícia Militar após receber uma mensagem do ex-namorado informando que ela teria uma “surpresa” ao chegar em casa.

Nas primeiras investigações, os militares encontraram uma escada próximo ao muro e o suspeito teria acessado o local com a ajuda do equipamento. A família possuía cachorros, entretanto, não houve latidos, o que reforça a tese de que um conhecido teria praticado o crime.

Ainda segundo o site local, a filha ficou desesperada e chegou a declarar para os irmãos que “era para ter sido eu e não eles”.

O suspeito até o momento não foi encontrado pelas autoridades.