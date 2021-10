Filha de Bolsonaro é aceita em colégio militar sem processo seletivo

- Publicidade-

O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, atendeu a um pedido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e autorizou que sua filha, Laura, de 11 anos, seja matriculada no Colégio Militar de Brasília sem precisar passar pelo processo seletivo da escola. As informações são da Folha.

De acordo com o Exército, a matrícula em caráter excepcional se baseia no regulamento dos colégios militares, que “faculta ao comandante do Exército apreciar casos considerados especiais”, disse a Força em uma nota enviada ao jornal.

As matrículas em colégios militares do Exército se dão por meio de processo seletivo pelos quais passam os candidatos, que disputam vagas abertas nas unidades de ensino.

O benefício concedido à filha de Bolsonaro é semelhante ao dado ao filho da deputada federal bolsonarista Carla Zabelli (PSL-SP), que foi matriculado no colégio aos 11 anos, também sem ter passado por um processo seletivo.

A apoiadores, Bolsonaro já havia comentado que Laura devia estudar no Colégio Militar de Brasília em 2022, e que ele teria direito por lei, por questões de segurança.

Fonte: Isto É