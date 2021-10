- Publicidade-

MANAUS-AM| Na manhã deste domingo (17), um feto foi encontrado por moradores em uma córrego na rua Independência (em rip-rap), no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção, o feto tinha 7 centímetros, era do sexo masculino, apresentava deformações no crânio e abdômen rompido. O feto já bastante desenvolvido foi jogado no córrego e estava descendo há pelo menos dois dias.