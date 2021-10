Feriado prolongado: Governo do Acre decreta ponto facultativo no dia 11 de outubro

- Publicidade-

Serviços públicos do estado só vão ter expediente na quarta-feira, dia 18 de outubro.

O Governado do Acre decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (11) devido ao feriado nacional do dia 12 de outubro, data em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (5).

“Ficam os Secretários de Estado e as demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço, dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário neste período”.

Com isso, os serviços públicos do Acre, que não são considerados essenciais, só vão ter expediente até esta sexta-feira (8) e retomam apenas na quarta-feira (13), assim o estado tem mais um feriado prolongado no ano de 2021.

“O decreto não se aplica ao atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clinicas, neste incluídos os serviços de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia”.