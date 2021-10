Feijó: Homem tem fratura exposta na perna após acidente de trânsito

- Publicidade-

Na manhã desta última quinta-feira, 30, o 9° BEPCIF foi acionado para prestar os primeiros socorros a uma vítima de acidente de trânsito, na Av. Plácido de Castro, em Feijó.



O acidente ocorreu quando a vítima, com sua motocicleta, chocou-se com um triciclo. A guarnição rapidamente deslocou-se ao endereço indicado, e chegando ao local deparou-se com a vítima ainda caída em via pública, com fratura exposta em seu membro inferior direito.

Os procedimentos de primeiros socorros foram realizados e a vítima foi conduzida pela guarnição até o Hospital Geral de Feijó.