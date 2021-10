Fé inabalável: “você vai levar meu celular, mas meu Pai vai trazer de volta”, disse vítima para assaltante. Polícia captura suspeito em poucas horas

- Publicidade-

Uma Jovem levita, de apenas 12 anos, caminhava rumo ao ensaio na igreja , quando passou mal e ao parar para vomitar, foi empurrada por um homem que chegou numa motocicleta. Uma Factor Y BR de placa MZQ 9533.

O homem pegou o celular e fugiu. O assalto aconteceu na rua 20 de março, no bairro Placas, no início da tarde desta sexta-feira, 8.

A polícia foi chamada e, no final da tarde, os Policiais do 3° Batalhão localizaram a motocicleta no Vale do Açaí.

Ao se aproximarem do local, um homem empreendeu fuga e outro foi detido.

Para a polícia, o preso disse que teria emprestado a motocicleta para o irmão de uma amiga e que não sabia o que ele fez e nem pra onde foi.

O proprietário da moto, que não tem nenhuma restrição, mas foi usada para cometer o crime, foi encaminhado para a delegacia junto com o veículo. O celular, até o momento , ainda não foi recuperado.

A mãe da adolescente disse que ela está muito abalada e que, chorando muito, ela contou que no momento do roubo disse ao assaltante: ‘”você vai levar meu celular, mas meu Pai vai pegar de volta”.

Emocionada, a mãe disse que a jovem, que tinha ido ensaiar na igreja para louvar no culto da noite, é órfã de pai e que o Pai que ela se referiu foi o próprio Deus.

A mãe agradeceu pela vida da filha, mas lamentou e mostrou o carnê de uma loja mostrando que ela não pagou ainda nenhuma parcela.

A Polícia lamentou não ter recuperado o celular ainda, mas conduziu a moto usada no crime e o proprietário para os devidos procedimentos legais na Defla.

