FATALIDADE: Sargento do Corpo de Bombeiros morre em acidente

O sargento da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, José Pessoa de Medeiros, 65 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 05 em um acidente na rua Minas Gerais, bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações , Pessoa como era mais conhecido trafegava em sua motocicleta, quando, ao tentar ultrapassar um carro, derrapou e caiu batendo a cabeça em outro veículo que passava no sentido oposto da via.

De acordo com testemunhas, o condutor do outro veículo se evadiu do local sem prestar socorro a vítima, supostamente temendo reações.

Populares ainda acionaram o Samu, mas Medeiros morreu ainda no local do acidente. A polícia isolou a área e o corpo foi levado para o IML para os procedimentos cabíveis.

A associação de moradores do bairro Aeroporto Velho, onde Jose residia, emitiu uma nota lamentando sua morte trágica:

A associação de moradores do bairro Aeroporto Velho vem comunicar o falecimento do senhor José Pessoa de Medeiros, esposo da nossa vice presidente Helena Pessoa, moradores da Travessa Acre. Seu José, vítima de acidente de trânsito, era sargento aposentado do Corpo de Bombeiros, um colaborador dedicado desta associação, uma pessoa correta, amigo do Negão da baixada de verdade. Nossos pêsames à família.

O corpo será velado na escola Dr Flaviano Flávio Batista, bairro aeroporto Velho.

Vídeo: