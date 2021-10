FAMÍLIA FICA REFÉM: Bandidos fizeram família de refém até a chegada da motorista que levaria o carro para Bolívia. Mulher foi presa em flagrante

- Publicidade-

A mulher identificada como Thaysa Silva do Nascimento, 24 anos, foi presa ainda na madrugada deste sábado, 23, quando chegava em Epitaciolândia, com destino à Bolívia.

A Polícia acredita que ela faz parte de uma organização criminosa especializada em roubo de veículos no Brasil para levar para o País vizinho, onde os veículos roubados são vendidos abertamente em grupos de whatsapp, com preços inferiores aos valores reais no Brasil.

Thaysa confessou que foi contratada para levar a caminhonete e entregar em uma praça em Cobija. A mulher disse que não conhece quem iria receber o carro, e que sabe apenas que o Boliviano atende pelo nome de ”Polaco” e que ela receberia R$2 mil para fazer a entrega.

Na manhã desde domingo, Sidomar Gomes, sua Esposa Joelma, além de uma prima do casal, que também estava no hora do crime, foram prestar depoimentos na Delegacia, aqui em Rio Branco.

A caminhonete e a mulher que a dirigia após o roubo, continuam na delegacia em Epitaciolândia.

Em entrevista ao Ecos da Notícia, amigos contaram como tudo aconteceu.

”Eles estavam chegando em casa quando os bandidos se aproximaram , todos três armados. Eles foram colocados dentro da casa, onde permaneceram por mais uma hora, pois os bandidos aguardavam o motorista que levaria o carro até a fronteira com a Bolívia. Foi quando chegou a mulher e eles saíram e deixaram os três numa área de mata” relatou uma amiga da família, que prefere não se identificar.

” Eles não bateram nas duas mulheres, mas bateram no Sidomar, principalmente nas costelas e barriga, mas graças a Deus eles estão bem” finalizou.

A caminhonete que foi recuperada é alugada e tinha seguro.

Os trâmites estão sendo realizados na delegacia de Epitaciolândia. Mas as Polícias dos dois municípios trabalharam em parceria e é possível que mais pessoas desta quadrilha sejam presas durante a investigação.

