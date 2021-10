Família faz rifa beneficente para custear tratamento de criança com Hipospádia

- Publicidade-

Familiares e amigos do pequeno Diego Raniel, 4 anos, estão mobilizando as redes sociais com uma rifa beneficente para ajudar a criança e a mãe nas despesas no tratamento que ele irá realizar fora do estado.

Diego nasceu com uma malformação chamada de Hipospádia, que é caracterizada pela abertura anormal da uretra em um local por baixo do pênis ao invés de na ponta. Após o nascimento a criança foi avaliada e encaminhada para solicitar o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Depois de uma longa espera, a viagem foi marcada para 10 de novembro. Como a mãe nunca saiu do estado e nem sabem onde ela e o filho ficarão hospedados, familiares e amigos se reuniram para realizarem uma rifa.

O sorteio será no dia 30 de outubro e o bilhete da rifa custa R$ 5. Serão sorteados três prêmios: uma maleta de maquiagem, um kit de utensílios domésticos e uma cesta de café da manhã.

Os interessados em ajudar mãe e filho podem ligar no número (68)99991-2770 para adquirir um bilhete e obter mais informações.