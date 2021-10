Família de bebê de um mês ferida a golpe de faca pelo próprio pai pede ajuda

- Publicidade-

A pequena Maria Antonella, de apenas um mês de vida, está internada no Hospital da Criança, em Rio Branco, após ser vítima do próprio pai, que a manteve em cárcere privado, a agrediu fisicamente e tentou matá-la a golpe de faca.

Agora, ela precisa de fraldas, roupinhas e produtos de higiene e conta com a solidariedade de você, caro leitor, para ajudá-la. Além disso, a mãe e a avó da criança também precisam de roupas, pois vieram de Sena Madureira, interior do Acre, com a roupa do corpo.

Interessados em ajudar a pequena podem levar as doações até a casa de um familiar da criança, onde a avó está hospedada, localizada na Travessa Ramos Ferreira, 366, Bairro Pista. Ou entrar em contato no (68) 98428-9981, (68) 99984-6280 Michelle Oliveira.