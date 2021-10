Falta de ponte em Rodrigues Alves provoca manifesto e fecha BR-364

- Publicidade-

A BR-364 está fechada nesta manhã de quarta-feira, 27, na altura da rotatória que dá acesso aos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, na região do Vale do Juruá. A interrupção do tráfego de veículos é liderada pelo movimento pró-ponte em manifestação pela construção da ponte para a travessia sobre o Rio Juruá. Atualmente, a travessia só é feita com os veículos em cima de balsas.

Uma fila de veículos, incluindo ônibus de passageiros, já se forma no local. O coordenador do movimento, Ralph Fernandes, já havia divulgado a interdição da rodovia federal e avisa que não tem hora para a BR-364 ser liberada.

Autoridades de várias esferas de poder público já estiverem no local, incluindo o ex-presidente do senado, Davi Alcolumbre, que garantiu recursos para a elaboração do projeto de construção da ponte, que faz parte do projeto de extensão da estrada pelo Parque Nacional da Serra do Divisor, chegando até o Peru. Depois da visita e da garantia de Alcolumbre, não chegou dinheiro e nada foi feito.

Fonte: Ac24horas