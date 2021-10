“Falem a verdade que não serão processados”, diz Luciano Hang após processar jornalistas

- Publicidade-

Empresário e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Luciano Hang entrou com ações judiciais contra diversos jornalistas. De acordo com o dono das lojas Havan, parte da imprensa vem usando o poder de comunicação para difamá-lo.

Pelo Twitter, nesta segunda-feira (4), Hang respondeu uma matéria do Portal Uol que afirma que o empresário processa, em média, um jornalista a cada 26 dias.

Críticas à grande imprensa

Na publicação, Hang afirma ainda que parte do jornalismo brasileiro tenta criar narrativas falsas e maldosas a seu respeito.

O empresário afirmou que não vai aceitar “o errado como verdadeiro”, dando a entender que continuará com os processos.

“Ninguém pode julgar alguém sem estar baseado em fatos. O que parte da grande imprensa tem feito é criar narrativas maldosas para destruir reputações e intimidar aqueles que querem as mudanças no país, sendo voz para todos os brasileiros. Não vamos aceitar o errado como verdadeiro”, escreveu o empresário.