Facção criminosa exige que postos diminuam preço do combustível em Manaus

Mensagem circula nas redes sociais

Facção ameaça colocar fogo em caminhões e postos

Em junho o CV realizou diversos ataques na capital amazonense

Uma mensagem atribuída à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que circula nas redes sociais, dá um prazo de uma semana para que os postos de gasolina de Manaus (AM) baixem o valor cobrado pelo litro da gasolina, diesel e álcool.

Na capital amazonense, o preço dos combustíveis subiu nesta terça-feira (26) e revoltou os moradores. A gasolina chegou a R$ 6,59 em Manaus, enquanto em alguns municípios já superou a marca dos R$ 7.

Na mensagem, os integrantes do CV ameaçam colocar fogo em postos de combustíveis e caminhões e colocar “a rua abaixo” caso a exigência não seja atendida. Eles reiteraram que estão do lado da população.

Em junho deste ano, depois da morte do traficante Erick Batista Costa, o Dadinho, em uma troca de tiros com a polícia, o CV realizou diversos atentados a patrimônios públicos e agências bancárias de Manaus, que duraram mais de 30 horas. Os ataques foram cometidos na madrugada do dia 7, domingo.

A atual ameaça aos postos de gasolina acende um alerta de que novos ataques como os ocorridos em junho voltem a assombrar a capital.