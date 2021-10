Faça o bem sem olhar a quem: Funcionário do Detran-AC faz prova no lugar de candidato reprovado 18 vezes

O caso ocorreu no início do mês de outubro, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O homem, que não teve a identidade revelada, foi visto através do sistema de monitoramento do Detran fazendo a prova e foi feita uma averiguação interna para levantamento de informações que comprovassem a fraude e só depois foi feita a denúncia à Polícia Civil.