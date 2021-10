Ex-prefeito de Mâncio Lima deverá devolver mais de R$ 34 mil reais aos cofres públicos

- Publicidade-

O ex-prefeito de Mâncio Lima (AC), Cleidson de Jesus Rocha, foi condenado ressarcir os cofres públicos no valor de R$35.184,00, após obteve recursos da União, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para aquisição de aparelhos de ar-condicionado, projetores e lousas digitais, mas não realizou a compra desses itens.

O juiz de Direito Marlon Machado, da Vara Única da Comarca de Mâncio Lima, disse que Cleidson foi condenado por não apresentoar defesa ou resposta para as denúncias apresentadas.

“Não há como refutar que o requerido agiu com dolo, pois, a despeito de ter conhecimento de qual seria a correta destinação dos recursos recebidos do FNDE, não os aplicou corretamente, ou seja, não teve a lealdade que se espera de um agente público no gerenciamento da coisa pública”, escreveu.