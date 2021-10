Ex-prefeito de cidade no interior do Acre e empresário são sequestrados e mantidos reféns

Não satisfeitos, os bandidos decidiram ir até a casa do empresário Cleber Pedrosa já quando estava amanhecendo. No carro do ex-prefeito e levando ele como refém, eles buzinaram em frente da casa para que o empresário abrisse o portão e, como ele não abriu, esperaram uma empregada chegar e renderam a mulher.

“Quando a secretária chegou, eles disseram pra eu pedir que ela abrisse o portão para falar com Pedrosa. Ela abriu e uns quatro bandidos renderam a mulher para entrar na casa. Eu fiquei dentro do carro. Depois, eles fizeram com que a esposa do Pedrosa saísse até uma empresa deles para pegar dinheiro e nos deixaram amarrados na casa, e quando ela retornou, eles nos levaram em nossos carros como reféns até o Rio Mirim”, disse o ex-prefeito.

No rio, já havia embarcações esperando pelos criminosos, segundo Barbary, e eles então deixaram os dois reféns no local e fugiram. Ao retornarem no ramal, os dois encontraram a polícia que fazia buscas por eles na região.

“Foram momentos horríveis, não desejo isso para ninguém. Ainda bem que eu não estava com minha família em casa, mas infelizmente a família do Pedrosa estava na residência”, contou o ex-gestor. A reportagem não conseguiu contato com o empresário.