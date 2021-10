Ex-morador de rua de Cruzeiro do Sul tem sua vida transformada após reencontrar a família

- Publicidade-

Nilson Batista Marques é um caminhoneiro do Paraná que veio ao Acre em 2002. Desde 2008 ele não dava notícias a família.

Recentemente, os irmãos de Marques o encontraram em Cruzeiro do Sul, após o sobrinho postar a foto dele mais novo em um grupo de vendas no Facebook pedindo ajuda para localizar o tio.



O homem era bastante conhecido em Cruzeiro do Sul, por passar os dias pelas ruas pedindo ajuda, geralmente ele ficava em frente à agência do Banco do Brasil da Avenida Coronel Mâncio Lima.

Em abril deste ano, os irmãos vieram ao município para buscar Seu Nilson. Um familiar postou uma foto do homem, onde ele aparece completamente transformado.

Bastante corado, forte, barbeado, ele está irreconhecível pela ótima aparência, contrastando com aquele homem barbado, às vezes sujo e andarilho que as pessoas estavam acostumadas a vê-lo.